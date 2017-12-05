Ученые заявили о максимальном сближении Луны и Земли

В воскресенье, 3 декабря, исследователи зафиксировали необычный рекорд – Луна сблизилась с Землей на минимальное расстояние. Как информирует replyua.net, астрономы рассказали, что Луна находилась от нашей планеты на расстоянии в 357,2 тысячи километров.
Более того, когда Луна приблизилась к Земле, необычное явление сопровождалось всевозможными эффектами, причем абсолютно разными во всех уголках планеты. К примеру, в Калифорнии Луна была розовой, в Марселе – ярко-желтой, а в Норильске – серебристой. Суперлунием называется астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. В этот раз Луна подошла к Земле на расстояние 357 495 километров.
Расстояние до Луны в этот понедельник смогли вычислить специалисты Московского планетария. По их словам, прошедшее суперлуние было наиболее зрелищным за последнее время. Следующие суперлуния нужно ожидать уже в новом году – 2 и 31 января, а последний день января, как уверяют эксперты, также совпадет и с полным лунным затмением.