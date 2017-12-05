Эксперты расшифровали страшное предсказание Ванги на 2018 год

В 2018 году между двумя ведущими державами начнется очень серьезный конфликт, и, скорее всего, этими странами станут Россия и Соединенные Штаты.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Подробности», такое предсказание при жизни озвучила Ванга, болгарская прорицательница. Провидица неоднократно заявляла о том, что в будущем начнется кровопролитная война между Востоком и Западом. Ясновидящая оказалась права и в том, что сначала военный конфликт зародится на территории Сирии, и, если этого государства не станет, в мире начнется ужасная по своим масштабам война, в которой будет применятся химическое оружие. Ванга говорила и о том,что темнокожий лидер США (Барак Обама) будет последним президентом США, при котором страна будет процветать, но после его ухода Соединенные Штаты распадутся из-за экономического кризиса и военных конфликтов.
По словам Ванги, в ближайшее время печальная судьба постигнет Европу, которая пострадает не только от войн и болезней. На ее территорию приземлится некое небесное тело, которое упадет в воду и вызовет катастрофические наводнения. Часть территорий окажется под водой. Помимо этого, провидица говорила, что в недалеком будущем человечество вступит в контакт с внеземными цивилизациями, что кардинально изменит жизнь на Земле.