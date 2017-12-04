валюта
СпецтемаРоман Доник: в очередной раз убеждаюсь в хитрости и мудрости Порошенко

Южная Корея и США начали военные учения, - в КНДР отреагировали

Южная Корея и США начали военные учения, - в КНДР отреагировали
4 декабря, в понедельник, стартовали совместные военные учения Южной Кореи и Соединенных Штатов. Как информирует replyua.net со ссылкой на АР, в Вашингтоне ранее заявили о том, что учения будут ответом на запуск северокорейской баллистической ракеты.

Нужно отметить, что запуск ракеты был произведен Пхеньяном 29 ноября. Учения Vigilant Ace продлятся 5 дней. В них примут участие более 200 самолетов - американские истребители F-22 и, по неподтвержденной информации, сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B. Сообщается, что двенадцать тысяч американских военных будут задействованы в совместных учениях. Между тем, Пхеньян мгновенно отреагировал на старт учений.

Одно из государственных информационных агентств КНДР уже заявило о том, что совместные учения – это провокация со стороны США, которая в конечном итоге может привести к самоуничтожению Южной Кореи и Соединенных Штатов. В Пхеньяне подчеркнули, что такие действия провоцируют начало ядерной войны.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Роман Доник: в очередной раз убеждаюсь в хитрости и мудрости Порошенко

Срочно: Звезда «Сватов» сделал новое громкое заявление в адрес Украины
Важное за сутки
03 дек 2017
11241

МОК все же допустил Россию на Олимпиаду, но в унизительном статусе

Сборная команда Российской Федерации все же будет допущена к участию в зимних Олимпийских играх, однако в нейтральном статусе. Как передает replyua.net, об этом сообщили журналисты издания «Советский

03 дек 2017
8971

Блогер: это настоящая красивая победа врагов в информационной гибридной войне

Как передает replyua.net, пока все с восторгом следили за Михеилом Саакашвилип и его цирком, комментируя его перформансы и геройские качества по защите телеканала Ньюз Ван, еще один телеканал,

Последние новости

Трамп одобрит решение по летальному оружию для Украины до конца года, - Чалый

Блогер: я бы на месте Мураева купила такую рекламу на постоянной основе

Порошенко предлагает повысить минимальную зарплату до 4100 гривен

Тымчук сообщил о подготовке в «ЛНР» массовой пропаганды среди молодежи на подконтрольной Украине территории

Еще не поздно: каждый второй британец хочет провести повторный референдум по Brexit

Генерал: американская армия включила в учебные системы опыт ВСУ в боях с Россией

С 2018 года украинские больницы должны обеспечить пациентами необходимыми лекарствами

Блогер: военного положения в Украине нет, следовательно, слушайте Савченко с Герман и терпите очередное поражение в гибридной войне

Историк рассказала, в чем похожи Янукович и Саакашвили

В МИД России обвинили США в стремлении втянуть Балканы в НАТО

В ВСУ хотят кормить военных кефиром вместо мяса

Аваков резко прокомментировал блокирование офиса канала NewsOne

Стало известно о возведении всех опор автодорожной части Керченского моста

Российские СМИ могут признать иноагентами в Латвии

Это единственный способ: американский генерал рассказал, как можно предотвратить новое вторжение РФ в Украину

Украинцев предупредили о новом опасном вирусе

WSJ: Трамп изменит стратегию борьбы с Россией

Хантсман пояснил, чем занимается Курт Волкер

Стартовала онлайн-продажа ж/д билетов в страны Евросоюза

Блогер про украинское кино: если так будет продолжаться, то лет через 10-15 составим крепкую киноконкуренцию Польше или Германии

 Новости за день