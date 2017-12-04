Южная Корея и США начали военные учения, - в КНДР отреагировали

4 декабря, в понедельник, стартовали совместные военные учения Южной Кореи и Соединенных Штатов. Как информирует replyua.net со ссылкой на АР, в Вашингтоне ранее заявили о том, что учения будут ответом на запуск северокорейской баллистической ракеты.
Нужно отметить, что запуск ракеты был произведен Пхеньяном 29 ноября. Учения Vigilant Ace продлятся 5 дней. В них примут участие более 200 самолетов - американские истребители F-22 и, по неподтвержденной информации, сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B. Сообщается, что двенадцать тысяч американских военных будут задействованы в совместных учениях. Между тем, Пхеньян мгновенно отреагировал на старт учений.
Одно из государственных информационных агентств КНДР уже заявило о том, что совместные учения – это провокация со стороны США, которая в конечном итоге может привести к самоуничтожению Южной Кореи и Соединенных Штатов. В Пхеньяне подчеркнули, что такие действия провоцируют начало ядерной войны.