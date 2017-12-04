Пономарь: «В первый зимний понедельник – только военные новости»

Политический обозреватель Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что сегодня на календаре – первый понедельник зимы, и в этот день нужно отметить несколько важных военных новостей, передает replyua.net.
«Никто и не сомневался: США заверили Израиль, что не выведут свои войска из Сирии до окончания гражданской войны (читай - пока Асад у власти). За белой стеной сильно пригорело: ВМС Вооруженных сил Украины провели совместные тренировки с эсминцем ВМС Соединенных Штатов по стандартам НАТО», - отмечает обозреватель. Также, по его словам, ранее он писал прогноз на будущий год, и уже сейчас он начинает сбываться, поскольку Герберт Макмастер, советник Трампа по вопросам национальной безопасности, заявил о том, что Соединенные Штаты продолжат укреплять оборонительные возможности Украины.
По словам обозревателя, эта неделя станет неделей Верховной Рады, и нужно ожидать, что будет принят бюджет Украины, который в следующем году предусматривает выделение пяти процентов на оборону, что в два с половиной раза больше, чем практически во всех странах Североатлантического альянса, где на оборону тратится не более двух процентов ВВП.