КНДР: Южная Корея и США должны готовиться к ядерной войне

Военные учения, которые сегодня, 4 декабря, начнут проводить Соединенные Штаты совместно с Южной Кореей, вызвали негодование у властей КНДР. Как информирует replyua.net со ссылкой на северокорейское информационное агентство KCNA, представитель комитета по мирному воссоединению КНДР заявил о том, что военные учения ускорят самоуничтожение Южной Кореи и США.
«Марионеточные милитаристы США и Южной Кореи должны помнить, что эскалация провокаций и новые преступления лишь будут способствовать более ужасному возмездию и ускорят их самоуничтожение», - подчеркнул северокорейский чиновник. Напомним, что накануне одна из газет КНДР опубликовала статью, в которой говорится о том, что военные учения двух стран – это провокация, создающая высокий риск начала ядерной войны.
Журналисты написали, что из-за военных учений Южной Кореи и Соединенных Штатов война может начаться в любой момент. Также в воскресенье американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Вашингтону следует начинать вывозить семьи американских военных, находящиеся в Южной Корее.