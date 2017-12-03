Самый роскошный особняк в мире выставлен на продажу

Во Франции выставлен на продажу самый роскошный в мире особняк - Les Cèdres, расположенный на Лазурном берегу. Как передает replyua.net со ссылкой на Daily Mail, площадь здания достигает 15 тысяч квадратных метров, а стоимость виллы оценивается в 315 миллионов фунтов.
Издание отмечает, что этот особняк стал самым дорогим за всю историю. Он был построен еще в 1830 году, и принял в своих стенах много известных людей – князя Монако Ренье Третьего, писателя Сомерсета Моэма, актеров Элизабет Тейлор и Чарли Чаплина. Особняк окружает живописная панорама. Площадь земли, продаваемой вместе с домом, составляет 14 гектаров. Изначально виллой владел мэр города Вильфранш-сюр-Мер, увлеченный выращиванием оливок.
На территории до сих пор расположен один из самых красивых садов в Европе: идеально подстриженная лужайка, 15 тысяч растений и 20 оранжерей с тропической флорой. В начале прошлого века виллой владел Леопольд Второй, король Бельгии. После него особняк перешел в пользование Марнье-Лапостелль, известной семье во Франции. Сейчас виллой владеет итальянская компания, производящая ликер «Кампари».