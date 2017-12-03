В Марианской впадине обнаружена самая глубоководная рыба на планете

Исследователи обнаружили самую глубоководную рыбу, обитающую в Марианской впадине в Тихом океане. Как информирует replyua.net со ссылкой на The Independent, найденная рыба – самая глубоководная из всех, известных науке на сегодняшний день. Рыба получила название марианский морской слизень (Mariana snailfish).
Сообщается, что этот новый вид обитает на глубине в 8,1 километра, тогда как максимально возможной, пригодной для существования рыб, в теории считается глубина в 8,2 километра. Исследователи из Университета Вашингтона рассказали, что ими был подготовлен доклад об этой уникальной рыбе. По их мнению, ранее считалось, что слизень не может выживать в таких экстремальных условиях, однако рыба отлично освоилась в Марианской впадине.
Напомним, что ранее ученым удалось заснять дельфинов, которые «умеют добывать наркотики». Отмечается, что дельфины научились использовать уникальные нейротоксины, которые выделяют ядовитые рыбы тетраодон.