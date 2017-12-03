Кораблекрушение в Южной Корее: названо число погибших

В Желтом море, недалеко от острова Йонхиндо, 3 декабря около шести часов утра по местному времени произошло кораблекрушение – рыболовецкое судно, идущее под флагом Южной Кореи, столкнулось с танкером.
Как передает replyua.net со ссылкой на Ренхап, в результате кораблекрушения погибли не менее тринадцати человек. Отмечается, что в момент крушения на рыболовецком судне находились два члена экипажа и двадцать пассажиров. В настоящий момент спасатели занимаются поиском двух людей, которые числятся пропавшими без вести. На месте кораблекрушения сейчас работают 14 судов и четыре вертолета. При этом агентство отмечает, что на рыболовецком судне были соблюдены все правила перевозки людей.
Напомним, что ранее на Шри-Ланку обрушился мощный шторм Окхи, в результате которого погибли более двадцати человек. Шри-Ланка страдает от мощного шторма, который вызвал масштабные наводнения. По последним данным, повреждено около 20 тысяч домов преимущественно в западных и южных прибрежных районах острова. Из зоны бедствия эвакуированы тысячи людей.