Последствия испытаний водородной бомбы – в воздухе рутений и цезий

Вчера на территории единственного в КНДР ядерного полигона опять под землей что-то взорвалось – японцы и южные корейцы зафиксировали подземный толчок магнитудой 2,5. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на Сегодня.
В Сеуле быстро сообщили, что это естественное землетрясение, но вызванное, скорее всего, последствиями взрыва, который устроил там Пхеньян в начале сентября. Самого мощного в истории КНДР, когда была испытана водородная бомба.
В Сеуле утверждают, что на полигоне Пунгэри из-за последовавших за чудовищным взрывом землетрясений продолжаются обвалы. 30 ноября в парламенте Южной Кореи глава национального сейсмического управления предупредил, что усматривает реальную угрозу дальнейших обрушений и радиоактивного выброса в атмосферу. Эксперты отмечают, что, если посмотреть на карту воздушных потоков, то нельзя исключать появления в воздухе теперь рутения или цезия. Не зря ученые били тревогу еще перед ядерными испытаниями в КНДР, которые не могли пройти бесследно. Повышение допустимой нормы зафиксировали уже в нескольких городах Японии и Южной Кореи.