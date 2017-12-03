Ученые рассказали об уникальных космических явлениях в декабре

Исследователи проинформировали о том, что в декабре 2017 года жители Земли смогут понаблюдать за уникальными космическими явлениями, которые происходят крайне редко, передает replyua.net. По словам астрономов, в этом месяце нужно ожидать падения метеоритов, феномен Холодной Луны и множество других событий.
Под холодной луной ученые подразумевают момент, когда естественный спутник Земли приближается к планете максимально. Из-за этого люди могут наблюдать зрелище гигантской полной луны. Явление произойдет сегодня, 3 декабря в 17 часов 47 минут по киевскому времени. При этом расстояние между Луной и Землей будет составлять 358 тысяч километров, и естественный спутник нашей планеты будет на 16 процентов ярче и на 7 процентов больше, чем в другие полнолуния. А еще в это воскресенье можно будет увидеть звезду Альдебаран в созвездии Тельца. Когда Луна пойдет на убыль, жителям Земли станут видны звезды в созвездии Рака.
Поток ярких метеоритов Гемениды пройдет через Близнецов 13 декабря. И эти метеориты также будут заметны невооруженным взглядом. Каждый час будут падать около ста звезд. 14 декабря серповидная Луна соединится с Юпитером – это явление будут наблюдать жители всех уголков Земли.