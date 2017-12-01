Метеорологи предупредили о надвигающемся космическом шторме, который спровоцирует погружение в темноту

Метеорологи из Великобритании предупредили человечество о том, что до конца этого года произойдет мощнейший космический шторм, который будет спровоцирован выбросами массы на Солнце. Как информирует replyua.net со ссылкой на Life News, прямой удар данного шторма может сделать так, что Земля погрузится в полную тьму.
Сильный выброс намагниченной плазмы выведет из строя все электроприборы на планете, в результате чего человечество останется без электрической энергии. При этом исследователи подчеркнули, что прогнозировать заранее дату и время этого шторма нет никакой возможности, и специалистам будет известно о надвигающемся катаклизме примерно за 15 минут до того, как он обрушится на Землю.
Кэтрин Бернетт, эксперт из Национальной метеорологической службы, заявила о том, что корональные выбросы от светила могут распространяться в самых разных направлениях, и подобные явления наблюдаются не чаще, чем один раз в сто лет. По словам ученых, во время этого шторма Земля полностью погрузиться во тьму на непродолжительное время, но конца света точно не будет.