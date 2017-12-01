Пономарь: «Северный поток-2» под угрозой, как и прогнозировалось ранее»

На календаре уже пятница, и на десерт этой недели припасено очень много «вкусных» новостей. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь, политический обозреватель.
«Северный Поток-2 под угрозой, как и прогнозировалось ранее: вчера Парламент Дании одобрил закон, который позволит МИД страны рассматривать целесообразность прокладки трубопроводов через территориальные воды королевства. Информация подтвердилась: вчера Министр Обороны Польши заявил, что репорт по смоленской катастрофе (теракт с польским ТУ) выйдет весной», - пишет Пономарь. Также, по его словам, российского олигарха Керимова подозревают в неуплате налогов во Франции в размере 400 миллионов евро.
Кроме того, обозреватель отметил, что украинские власти подписали рамочную программу партнерства с ООН на период с 2018 по 2022 годы, и она предусматривает привлечение порядка 700 миллионов долларов, и большая часть из этой суммы пойдет на украинский Донбасс, а Фонд энергоэффективности получил поддержку от правительства Германии и Евросоюза сроком на пять лет.