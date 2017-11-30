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Конец света 2017: Земля погрузится в полную тьму, у человечества будет всего 15 минут на прощание

Конец света 2017: Земля погрузится в полную тьму, у человечества будет всего 15 минут на прощаниеПо мнению ученых, конец света в 2017 году будет невероятно жестоким. Начало апокалипсиса будет стремительным, а у человечества для прощания будет всего пятнадцать минут. Наша Земля погрузится в полную тьму. Но перед этим сокрушительный удар «космического шторма» по нашей планете, вызванный выбросом коронарной массы на Солнце, станет настоящим апокалипсисом для всего человечества. Как информирует replyua.net, заявление об этом сделала представитель национальной британской метеорологической службы The Met Office Кэтрин Бернетт, пишет tvzvezda.

Так, согласно ее расчетам, конец света в 2017 году станет таким, что у людей не будет времени на подготовку к надвигающемуся катаклизму, так как о приближении «шторма из космоса» ученые смогут узнать всего за 15 минут до начала. Бернетт заявила: «Коронарные выбросы могут направляться в любом направлении от нашего светила. Свой путь к нашей планете потоки солнечных частиц проходят за девятнадцать часов. И даже если нам удастся зафиксировать выброс коронарной массы, то о ее полярности мы все равно узнаем только за 15 минут до столкновения».
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