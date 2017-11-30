Конец света 2017: Земля погрузится в полную тьму, у человечества будет всего 15 минут на прощание

Так, согласно ее расчетам, конец света в 2017 году станет таким, что у людей не будет времени на подготовку к надвигающемуся катаклизму, так как о приближении «шторма из космоса» ученые смогут узнать всего за 15 минут до начала. Бернетт заявила: «Коронарные выбросы могут направляться в любом направлении от нашего светила. Свой путь к нашей планете потоки солнечных частиц проходят за девятнадцать часов. И даже если нам удастся зафиксировать выброс коронарной массы, то о ее полярности мы все равно узнаем только за 15 минут до столкновения».
Запрет «Сватов»: в «Квартале 95» выступили с угрозами
Студия «Квартал 95», которая является создателем скандального сериала «Сваты», выступила с заявлением в связи с решением СБУ о запрете его показа, в котором отмечается, что ее представители «будут