Составлен рейтинг самых благополучных стран

Эксперты Лондонского аналитического центра Legatum Institute обнародовали рейтинг самых процветающих стран этого года, сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время.
Исследователи включили в рейтинг 149 стран, которые оценивались сразу по нескольким критериям: безопасность, личная свобода, здравоохранение, образование, возможности предпринимательства, экономика, социальный капитал и управление. Как отметили специалисты, впервые за последние девять лет уровень благополучия стран Северной Америки снизился, уступив первые места европейским государствам. На первое место эксперты поставили Норвегию, которая поднялась за один год на верхнюю позицию со второго места. А вот Новая Зеландия, напротив, упустила свое лидерство и опустилась на вторую строчку. Тройку лидеров замкнула Финляндия, и ее позиции с прошлого года не изменились.
В первую десятку самых благополучных государств также попали Швейцария, Великобритания, Австралия, Канада, Дания, Нидерланды и Швеция. Самые последние места рейтинга достались Йемену, Центральноафриканской Республике, Судану, Афганистану и Чаду. Украина смогла занять только 112-ое место.