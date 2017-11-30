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Пономарь: «В последний день осени несколько хороших новостей для Украины»

Пономарь: «В последний день осени несколько хороших новостей для Украины»
На календаре уже последний день осени, и сегодня нужно отметить несколько важных новостей для Украины. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет политический обозреватель Олег Пономарь.

По его словам, давление на Северную Корею продолжается, и Соединенные Штаты подготавливают большой список новых санкций. «Немного Витрины: впервые: Украина оказалась в двадцатке европейских газовых хабов (хаб - крупный перевалочный пункт для хранения и торговли). Лидерами рейтинга открытости среди украинских министерств стали Минэкологии, Минобразования и МЭРТ. Сводный бюджет Украины вышел в плюс на 31 миллиард гривен», - пишет обозреватель.

Также Пономарь отмечает, что с января по сентябрь текущего года прибыль предприятий Украины составила 368 миллиардов гривен. И прирост был рекордным – сразу на 36 процентов. В заключение обозреватель добавляет, что более чем на два миллиарда долларов также вырос и приток иностранных инвестиций в Украину за последний год.
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