Памятник Лесе Украинке был открыт в Грузии

Накануне, 29 ноября, в Грузии был открыт памятник Лесе Украинке, великой украинской поэтессе. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Грузии, памятник появился в городе Телави, где Леся Украинка жила около года.
В церемонии открытия памятника принял участие Владимир Гройсман, украинский премьер-министр, находившийся в Грузии с официальным визитом. Леся Украина жила в Телави в 1909-1910 годах и написала такие произведения, как Каменный хозяин и Руфин и Присцилла. Напомним, что Игорь Долгов, посол Украины в Грузии, ранее заявил о том, что во время официального визита Гройсмана в Тбилиси на повестке дня будет стоять вопрос об экстрадиции Михаила Саакашвили.
Грузинские власти добиваются этого еще с 2015 года. Ранее Юрий Луценко, генпрокурор Украины, заявлял о том, что не видит ни одного основания для того, чтобы не экстрадировать грузинского политика на родину.