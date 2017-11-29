Новая ракета КНДР способна достичь любой точки США

Северокорейские власти сообщили о завершении успешных испытаний баллистической ракеты «Хвасон – 15», способной нанести поражение цели всей территории Соединенных Штатов. Как передает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости», соответствующую информацию сообщили в прямом эфире телевидения КНДР. «Ракета «Хвасон-15» - это мощная межконтинентальная баллистическая ракета, которая может быть оснащена ядерной боеголовкой новейшего типа и нанести удар по всей территории США», — отмечается в заявлении.
Также подчеркивается, что испытание не оказало влияния на безопасность располагавшихся недалеко государств. «Испытательный пуск ракеты не оказал никакого негативного влияния на безопасность соседних стран», — заявили в КНДР. За проведением испытания непосредственно наблюдал КНДР Ким Чен Ын. Он «дал ему высокую оценку, подчеркнув, что достигнут исторический успех в завершении ядерного вооружения государства».
Ранее стало известно, что несколько дней назад в Японии были пойманы радиосигналы, подтверждающие факт того, что Северная Корея готовится к запуску баллистической ракеты. В последний раз КНДР провела испытания в середине сентября. Специалисты отметили, что ракета достигла высоты примерно 770 км и пролетела около 3700 км.