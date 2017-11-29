Очень много жертв: в Средиземном море акулы атаковали лодки с мигрантами

Две лодки с мигрантами, которые направлялись в Европу через Средиземное море, были атакованы акулами и затонули. Как сообщает replyua.net со ссылкой на агентство The Sun, в результате нападения акул погибло не менее 31 человека, еще сорок мигрантов считаются пропавшими без вести.
Спасатели, занимавшиеся поиском и спасением людей, заявили о том, что на телах всех погибших они обнаружили множественные следы от укусов акул. Выжившие мигранты рассказали, что лодки очень быстро перевернулись, и многие люди попытались забраться на них обратно, однако были схвачены акулами. Инцидент произошел недалеко от побережья Северной Африки, примерно в 65 километрах от берега. «Вокруг было множество тел, и мы видели здесь четыре или пять акул, плавающих между ними. Большие синие акулы, очень агрессивный вид», - рассказал одни из спасшихся.
Напомним, что только в этом году до Европы через Средиземное море не смогли добраться сотни мигрантов – все они утонули. Ранее спасатели сообщали о том, что недалеко от побережья Греции исчезло судно с десятками мигрантов на борту. С борта судна поступал сигнал береговой охране о помощи, капитан заявлял, что произошла поломка двигателя.