Пономарь: «Активирована еще одна часть санкционного пакета»

Политический обозреватель Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что в эту среду пришло несколько важных новостей, информирует replyua.net.
«Вчера активировалась часть 9-го санкционного пакета: запрет предоставлять финансирование и осуществлять другие операции с российскими финансовыми компаниями сроком более чем на 14 дней. Ранее это ограничение составляло 30 дней. В энергетическом секторе сроки кредитования сокращены с 90 до 60 дней», - пишет Пономарь. Кроме того, по его словам, Украина становится все ближе к НАТО – силы спецопераций ВСУ смогут уже через два года войти в Силы быстрого реагирования Североатлантического альянса.
Пономарь отмечает, что скоро все тайное станет явным, поскольку Твиттер и Фейсбук приступят к сотрудничеству с британской столицей по делу о вмешательстве РФ в референдум, прошедший в Великобритании. Также обозреватель написал о своих сомнениях относительно космической державы РФ, поскольку спутник, запущенный с нового космодрома Восточный, упал в Атлантический океан.