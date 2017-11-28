Ситуация на острове Бали продолжает ухудшаться из-за вулкана

Из-за извержения вулкана Агунг на индонезийском острове Бали прекратил работу международный аэропорт, и на острове остаются «заблокированными» тысячи иностранных туристов.
Как информирует replyua.net со ссылкой на ВВС Украина, сегодня власти острова заявили о том, что аэропорт не будет работать еще как минимум сутки по причине того, что вулкан выбросил в воздух огромные объемы пепла, превратив его в массивное облако, зависшее над Бали. Сообщается, что над верхушкой вулкана видны массивные столбы дыма, который поднимается на высоту до трех километров. Сегодня местные власти рассказали об отмене еще четырехсот рейсов. Сообщается, что аэропорт может возобновить работу только утром 29 ноября, однако точную информацию власти предоставить не могут.
По последним данным, с острова не могут улететь около 60 тысяч туристов, многие из них вынуждены оставаться в аэропорту и спать в терминалах на своем багаже. Воздух в некоторых районах Бали стал настолько токсичным, что сотрудники спасательных служб начали раздавать людям защитные маски. Многие местные жители отказались покинуть свои дома из-за боязни потерять имущество и скот.