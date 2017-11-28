Синдзо Абэ напомнил о визовом режиме с Украиной и о позиции Японии по украинскому вопросу

Синдзо Абэ, японский премьер-министр, заявил о том, что Япония продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также напоминает о том, что уже с 1 января следующего года между Японией и Украиной будет упрощен визовый режим, передает replyua.net с ссылкой на Интерфакс-Украина.
Об упрощении визового режима между двумя странами говорится в письме правительства Японии президенту Украины. «Япония является другом Украины и партнером, который разделяет фундаментальные ценности ... Правительство Японии намерено продолжать поддерживать Украину в проведении реформ», - сказано в обращении японского правительства.
По словам премьер-министра Японии, также была успешно реализована инициатива лидеров двух государств по проведению Года Японии в Украине, приуроченного к 25-летиюустановления дипотношений между Украиной и Японией. Напомним, что ранее стало известно о намерении японских властей упростить визовые требования для краткосрочного пребывания украинцев на территории страны с 1 января будущего года.