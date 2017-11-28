Пономарь: «Украина должна поблагодарить Японию»

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке комментирует новости этого вторника, информирует replyua.net.
«Что нужно отметить? Нефиг шастать: президент Литвы подписала «закон Магнитского». Спасибо: Япония упрощает с Нового года визовый режим для украинцев. К стандартам НАТО: в Минобороны Украины будет создано подразделение по реформам. Украина - специалист по гибридной войне: Киев представит доклад о российских информационно-психологических операциях в медиа на заседании межпарламентского совета Украина–НАТО», - отмечает обозреватель.
Также, по его словам, он хочет заявить о том, что как только появляются какие-то хорошие новости, связанные с Украиной, начинается волна сообщений в различных СМИ и в Фейсбуке о том, что на самом деле все плохо. Обозреватель пишет, что сообщения связаны с отменой санкций, также пишут о том, что Украину сливают и т. д. По его мнению, такой информации было очень много, но она потом никогда не подтверждалась.