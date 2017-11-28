Турция воспользовалась моментом и попросилась в ЕС вместо Великобритании

Бинали Йылдырым, турецкий премьер-министр, заявил о том, что Евросоюз, который был ошарашен голосованием Великобритании за выход, должен пересмотреть свою позицию в отношении Турции, которая уже много лет пытается стать членом ЕС, передает replyua.net со ссылкой на Reuters.
«После голосования британцев за Brexit ЕС сбит с толку. Им нужно пересмотреть свое видение будущего, насколько они будут расширяться и какое место у Турции. Мы здесь. Мы никуда не идем», - подчеркнул турецкий премьер. Напомним, что еще в 2005 году в ЕС решался вопрос с Турцией, однако Германия и Франция были крайне категоричными и заявляли, что Турция является крупной мусульманской страной. Анкара потеряла практически все шансы на сближение с ЕС после попытки переворота летом прошлого года.
После попытки переворота Реджеп Эрдоган, президент страны, лишь усилил свою власть, приняв диктаторские законы, из-за чего отношения Евросоюза и Турции продолжили ухудшаться. Ранее Эрдоган заявил, что, если ЕС не хочет видеть Турцию в Европе, она пойдет собственным путем.