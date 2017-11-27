Ноу-хау в науке: в NASA научились изучать космос, не выходя из комнаты

Как сообщил инженер «НАСА» Томас Грабб, в настоящее время в Центре космических полетов осуществляется создание виртуальных моделей разных локаций и окружения. По словам специалиста, они пытаются изобразить магнитное поле вокруг нашей планеты, солнечные выбросы, а также лавовую трубу в штате Айдахо, симулируя реальные явления космоса. Все это выполняется для того, чтобы специалисты космического агентства имели возможность собственными глазами следить за тем или другим явлением, оставаясь при этом в полной безопасности.
Грабб отметил: «Я думаю и надеюсь на то, что это окажется чрезвычайно полезным для исследователей NASA». В результате он сказал, что поскольку применение виртуальной реальности является безопасным способом исследования опасных для человека явлений, то использование такого метода в рамках исследований должно обязательно стать обычной вещью. Ученые подытожил: «Применение виртуальной реальности гораздо дешевле и безопасней, нежели посылать людей на несколько недель в вулканические пещеры».