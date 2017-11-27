Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная-2017»

Победительницей конкурса «Мисс ВАселенная-2017» стала Деми-Ли Нель-Питерс, 22-летняя представительница ЮАР. Как сообщает replyua.net, об этом говорится на официальной странице конкурса в Твиттере.
Организаторы поблагодарили всех девушек, принявших участие в конкурсе, и поздравили победительницу. Конкурс проводился в американском Лас-Вегасе, и финал завершился всего несколько часов назад. Нель-Питерс изучала деловое администрирование в Северо-западном университете ЮАР. Она участвует в программе под названием Unbreakable по обучению женщин техникам самозащиты. Победительница конкурса ранее сообщала о том, что после победы в конкурсе красоты, проходившем в ЮАР, ей поступали угрозы, кроме того, девушку ограбили.
Напомним, что несколько дней назад в Китае проходил конкурс «Мисс Мира-2017», победу в котором одержала Мануши Чхиллар, представительница Индии. Девушка живет на севере страны, учится в медицинском институте, занимается классическими индийскими танцами.