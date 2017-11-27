60 тысяч туристов не могут покинуть Бали из-за извержения вулкана

Около 59 тысяч иностранных туристов не могут улететь с острова Бали из-за отмены рейсов, связанной с извержением вулкана Агунг. Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, власти были вынуждены отменить 249 внутренних и 196 международных авиарейсов из-за того, что над островом образовалось огромное облако пепла.
Впрочем, некоторые международные рейсы властям удалось перенести в другие аэропорты, находящиеся в соседних провинциях, чтобы разгрузить пассажиропоток, однако ситуация остается критической. Аэропорт I Gusti Ngurah Rai не работает уже больше суток, и он находится в 60 километрах от Агунга. Весь день сотни пассажиров не могут покинуть аэропорт – им пришлось расположиться прямо в терминалах и спать на своем багаже. Напомним, на курортном острове Бали произошло второе за неделю извержение вулкана Агунг.
Первое извержение вулкана Агунг произошло 21 ноября. Дым из вулкана поднялся на высоту 700 метров от кратера. Специалисты отмечают, что извержение не приведет к масштабным последствиям, однако рекомендуют жителям и туристам находиться подальше от вулкана.