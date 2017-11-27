Пономарь: «Новости идут, чтобы приучить Россию к пониманию по этому вопросу»

Известный обозреватель Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что в понедельник нет никаких важных новостей, однако нужно отметить несколько событий, передает replyua.net.
По словам Пономаря, существует гибридная война, частью которой являются медиа технологии, и сейчас появляется много материала о предоставлении Украине оружия от НАТО и США. «Таким образом Россию приучают привыкать к мысли о том, что Украина получит (получает) оружие. Это как пытка, когда капля капает в одно и то же место. Россия должна дойти до того состояния, когда она скажет – да поставляйте вы своё оружие Украине. Нет сил больше терпеть это - даём-не даём», - отмечает обозреватель.
В тему об оружии он сообщает, что власти Литвы заявили о намерении предоставить Украине оружие на сумму почти два миллиона евро. Кроме того, по словам обозревателя, накануне в Черное море зашел James Williams, ракетный эсминец Соединенных Штатов, оснащенный 56 ракетами Томагавк. Пономарь поблагодарил подписчиков за реакцию на его вчерашний пост о самоидентификации.