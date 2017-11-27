Власти Бали объявили высшую степень опасности из-за извержения вулкана

На индонезийском острове Бали объявлена высшая степень опасности из-за извержения Агунга, одного из крупнейших вулканов в мире. Как информирует replyua.net со ссылкой на Associated Press, власти острова настоятельно рекомендуют всем местным жителям, проживающим в радиусе десяти километров от Агунга, в срочном порядке покинуть свои дома.
Напомним, что накануне, из-за мощного извержения вулкана и облака пепла над островом был закрыт международный аэропорт и отменены десятки рейсов. Как заявил глава Государственного вулканологического центра Индонезии Пак Касбани, вулкан перешел от паровых извержений к магматическим. Однако специалист подчеркнул, что серьезного извержения он не ожидает, но нужно все равно быть осторожными и позаботиться о безопасности жителей Бали.
Напомним, что на прошлой неделе было зафиксировано два извержения вулкана Агунг. Он активировался еще в августе, а в конце сентября местные власти приняли решение об эвакуации жителей острова и многочисленных туристов. Бали является одним из самых популярных туристических направлений.