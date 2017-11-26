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Солнце умирает: ученые анонсировали смерть Земли в течение месяца

Солнце умирает: ученые анонсировали смерть Земли в течение месяцаПоследним временем вокруг новостей о конце света из-за столкновения загадочной планеты Нибиру с Землей возникает все больше слухов. В результате общественность приходит в паническое состояние, в частности из-за того, что никто точной информации предоставить не может. Как информирует replyua.net, ученые всячески продолжают искать доказательства существования опасной Планеты Х в нашей Вселенной и более того, некоторым это даже удалось. Однако специалисты NASA по-прежнему негативно относятся к «выдумкам» астрономов и ни в какую не хотят признавать официально существование планеты Нибиру.

Как результат, конспирологи обратились к НАСА с громким заявлением. Основатели теории заговора заявили, что Солнце умирает, что является непосредственным доказательством того, что к Земле приближается Планета Х. Астрономы уверяют, что в период с 20 ноября по 20 декабря текущего года смертельная для нашей планеты Нибиру появится на горизонте.

В свою очередь Том Роджерс, известный наблюдатель, заявил: «Чем дальше, тем больше становиться очевидным, что Нибиру приближается. Я имею убеждение, что от нас скрывают информацию о нашем светиле, оно умирает, с ним явно что-то не так. Как правительство, так и NASA должны быть с нами честными и рассказать нам всю правду». В это же время космологи создали модель гибели нашей планеты. В своем проекте ученые основывались на законах химии, физики и математики. Таким образом, специалисты утверждают, что смерть Земли произойдет в результате превращения Солнца в Красный гигант. Конспирологи же имеют убеждение, что две теории, о Солнце и Нибиру связаны между собой и анонсируют конец света уже в течение месяца.
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