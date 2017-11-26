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Китайцы будут разрабатывать искусственный интеллект нового поколения

Китайцы будут разрабатывать искусственный интеллект нового поколения
В Министерстве науки и техники Китая заявили о том, что в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая займется развитием технологии искусственного интеллекта нового поколения.

Как информирует replyua.net со ссылкой на китайские источники, в рабочую группу войдут специалисты трех крупнейших компаний, занимающихся информационными и компьютерными технологиями. «Baidu (компания, владеющая различными веб-сервисами) сфокусируется на развитии беспилотных авто, Alibaba (крупнейшая площадка электронной коммерции в Китае - на внедрении технологии искусственного интеллекта в городскую инфраструктуру, в частности его использования в общественном транспорте. Компания Tencent (крупнейший интернет-провайдер) будет изучать возможности использования искусственного интеллекта в медицинской диагностике», - сказано в заявлении Министерства.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что это первый случай в Китае, когда компании привлекаются к осуществлению национальной стратегии страны. Рабочая группа – это часть национальной стратегии государства, которая направлена на достижение глобального технического лидерства в мире до 2030 года.
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