Эксперты назвали девять профессий, которые исчезнут через несколько лет

Сотрудники Бюро статистики труда Соединенных Штатов провели исследование и назвали девять профессий, которые могут исчезнут на рынке труда в самом ближайшем будущем.
Как информирует replyua.net, по словам специалистов, уже в ближайшие несколько лет произойдут серьезные сдвиги на рынке труда благодаря современным технологиям, и многие специальности прекратят свое существование. В группу риска эксперты включили профессию программиста, отметив, что работа этих специалистов находится под большим вопросом из-за глобального аутсортинга. На втором месте оказались операторы коммуникаторов – эта профессия исчезнет из-за увеличения онлайн-сервисов и автоматизации. Тройку лидеров замкнули сортировщики почты – эта профессия также исчезнет из-за перехода на онлайн-услуги.
Американские специалисты не исключили, что в ближайшие годы своей работы могут лишиться операторы швейного оборудования из-за увеличения автоматизации на предприятиях, банковские кассиры из-за онлайн-банкинга, фермеры из-за внедрения современных технологий в сельском хозяйстве, а также почтальоны, бухгалтеры и повара фаст-фудов.