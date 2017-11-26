валюта
СпецтемаБлогер: когда Тимошенко в жемчуге говорит о геноциде, вспоминается бабушка, у которой были одни сапожки на троих детей

Эксперты назвали девять профессий, которые исчезнут через несколько лет

Эксперты назвали девять профессий, которые исчезнут через несколько лет
Сотрудники Бюро статистики труда Соединенных Штатов провели исследование и назвали девять профессий, которые могут исчезнут на рынке труда в самом ближайшем будущем.

Как информирует replyua.net, по словам специалистов, уже в ближайшие несколько лет произойдут серьезные сдвиги на рынке труда благодаря современным технологиям, и многие специальности прекратят свое существование. В группу риска эксперты включили профессию программиста, отметив, что работа этих специалистов находится под большим вопросом из-за глобального аутсортинга. На втором месте оказались операторы коммуникаторов – эта профессия исчезнет из-за увеличения онлайн-сервисов и автоматизации. Тройку лидеров замкнули сортировщики почты – эта профессия также исчезнет из-за перехода на онлайн-услуги.

Американские специалисты не исключили, что в ближайшие годы своей работы могут лишиться операторы швейного оборудования из-за увеличения автоматизации на предприятиях, банковские кассиры из-за онлайн-банкинга, фермеры из-за внедрения современных технологий в сельском хозяйстве, а также почтальоны, бухгалтеры и повара фаст-фудов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: когда Тимошенко в жемчуге говорит о геноциде, вспоминается бабушка, у которой были одни сапожки на троих детей

Срочно: Неоднозначная реакция Макаревича на смерть Хворостовского вызвала недовольство в соцсетях
Важное за сутки
25 ноя 2017
15498

Блогер: когда Тимошенко в жемчуге говорит о геноциде, вспоминается бабушка, у которой были одни сапожки на троих детей

Как передает replyua.net, Радио Свобода записало с Юлией Тимошенко небольшое интервью, задав лидеру ВО «Батькивщина» всего один вопрос: «Украинский институт национальной памяти попросил некоторых

25 ноя 2017
5645

Мартынюк: уже во время Третьего Голодомора там, где была УПА, никто от голода не опухал

Голодомору 1932-33 предшествовали три большие кампании «добровольной сдачи оружия» - последнюю русские с размахом провели в УССР 1928 года. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из

25 ноя 2017
3653

Важная победа Порошенко: ЕС согласился участвовать в миротворческой миссии на востоке Украины

Как передает replyua.net, кто бы что ни говорил о пробуксовке реформ в Украине, о том, что в стране ничего не меняется, европейцы на саммите Восточного партнерства признали, что довольны реформами в

Последние новости

Политикам все равно на историю и миллионы убиенных, теперь они пользуются «геноцидом» для собственного пиара

«Шахтер» опять хочет усидеть на двух стульях, и в чемпионате Украины играть и своих «ватных» болельщиков не обидеть, – блогер

И это вовсе не сало: эксперты назвали продукт, который рекордно подорожал с начала года

Вокруг Донецкого университета разгорается нешуточный скандал

Муждабаев: Саакашвили должен немедленно извиниться перед украинскими журналистами

Шабранский проиграл поединок против российского боксера

Эксперт рассказал, кто в России возьмет под контроль «ЛНР»

Эксперты назвали девять профессий, которые исчезнут через несколько лет

На острове Бали взорвался вулкан

Сазонов: «Жизни Плотницкого все еще угрожает опасность»

В водохранилищах Крыма практически нет воды, прекращен сброс для восточных регионов полуострова, - Джеппаров

ККД депутатов-оппозиционеров оказался самым низким в Раде

Манн: «Все эти пышные саммиты напоминают эпоху советского застоя»

Украинский фермер рассказал о трюфельном бизнесе

Казанський: те, що сталося в Луганську, для Росії невигідно, бо показує всьому світові, що Кремль побудував в «ЛНР» бантустан

Тука: «Тезис о том, что надо отрезать Донбасс, не работает»

Как празднуют Новый год в России: якуты слепили новогоднюю ёлку из навоза

Из-за медицинской реформы в Украине могут возникнуть проблемы с выездом скорой помощи

Журналистка: Саакашвили, кажется, до сих пор не понял, что со своим мировоззрением он выбрал не ту страну

Старейший завод «Новый свет» в Крыму выставлен на продажу

 Новости за день