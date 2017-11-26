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На острове Бали взорвался вулкан

На острове Бали взорвался вулкан
На индонезийском острове Бали произошло мощное извержение вулкана. Как информирует replyua.net со ссылкой на Нью-Йорк Таймс, из-за сильного взрыва над островом образовалось огромное облако золы.

Местные власти были вынуждены отменить десятки авиарейсов из разных стран. Это извержение стало уже вторым за текущую неделю. Первое за неделю извержение вулкана Агунг произошло 21 ноября. Дым из вулкана поднялся на высоту 700 метров от кратера. Агентство по преодолению последствий стихийных бедствий оценило уровень активности вулкана как второй из четырех возможных, то есть извержение не считалось сильным. При повторном извержении уровень активности Агунга не изменился.

В международном аэропорту Денпасар не приняли восемь международных рейсов, а также отменили 13 вылетов. Сама обстановка в воздушной гавани остается спокойной, люди находятся там в полной безопасности. Напомним, что вулкан Агунг активировался еще в августе, а в конце сентября была проведена срочная эвакуация туристов и населения.
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