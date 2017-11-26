Джастин Трюдо сделал заявление о Голодоморе в Украине

Голодомор в Украине, который был устроен в 1932 году, является геноцидом украинского народа, спровоцировавшим гибель миллионов людей.
Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу канадского правительства, такое заявление прозвучало от Джастина Трюдо, премьер-министра Канады. «Этот системный и ужасный геноцид, предпринятый тоталитарным советским режимом, убил миллионы украинских мужчин, женщин и детей. Это была неудачная попытка уничтожить идентичность и волю украинского народа. Вместе с жертвами Голодомора и их потомками мы вспоминаем и осуждаем этот бессовестный акт. Память об истории – наш самый главный предохранитель от повторения подобного», - подчеркнул Трюдо.
По его словам, он поддерживает реформы, проводимые в Украине, а также территориальную целостность и независимость страны, и в одну из самых печальных годовщин для украинцев он хотел бы призвать граждан Канады вспомнить о жертвах Голодомора и подумать о том вкладе, который сделали в Канаду выходцы из Украины.