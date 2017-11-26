Пономарь: «Украина ушла из недоимерии в 2014 году»

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что события в «ЛНР» немного затмили все другие новости этой недели, поэтому нужно написать несколько ремарок на другие темы, информирует replyua.net.
Пономарь отмечает, что ему хотелось бы написать о вчерашнем Дне голодомора, хотя изначально он не хотел этого делать, поскольку на этой теме даже консервы пиарятся. «Сталин знал, что Украина рано или поздно уйдет из Империи и тем самым ее похоронит. Это - зов предков Украины, гены свободы, гены казаков. Он хотел просто уничтожить этот дух и эту генетическую память вместе с населением. Таким образом он имел бы территорию и название Украина, но без украинцев. И всё равно у него ничего не вышло. И всё равно вышло так, как он и боялся - Украина разрушила СССР в 1991-м, Украина ушла из недоимперии в 2014-м. Не по зубам», - подчеркнул обозреватель.
Также, по его словам, история с Рашагейт не затихла – она идет и развивается. «На прошедшей неделе американские СМИ писали, что у их источников появились данные о том, что Флинн сотрудничает с Мюллером и т.д.», - добавил Пономарь.