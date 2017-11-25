Форбс составил рейтинг самых высокооплачиваемых моделей

Сотрудники американского издания Форбс представили ежегодный рейтинг моделей, получающих самые высокие гонорары, передает replyua.net.
Рейтинг возглавила Кендалл Дженнер, 22-летняя модель из Соединенных Штатов. За последний год сумма гонораров этой девушки превысила 22 миллиона долларов. Впервые за пятнадцать лет лидерство в этом рейтинге потеряла Жизель Бюндхен, 37-летняя бразильянка. Теперь она находится на втором месте с доходом в 17,5 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкает Крисси Тейген, 31-летняя модель из Соединенных Штатов. Ее доход за один год достиг 13,5 миллионов долларов. Интересно и то, что эта модель впервые попала в рейтинг.
Адриана Лима, модель из Бразилии, в этом году находится на четвертой позиции рейтинга с доходом в 10,5 миллионов. Пятое место рейтинга Форбс между собой поделили две модели, чей доход за один год составил 9,5 миллионов – это Роузи Хантингтон-Уайтли, модель из Великобритании, и Джиджи Хадид, модель из Соединенных Штатов.