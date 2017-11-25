В Канаде призвали усилить антироссийские санкции

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Павел Грод, президент Конгресса украинцев Канады, призывает ввести санкции против сотрудников спецслужб России из-за репрессий в Крыму. Как передает replyu a.net со ссылкой на Укринформ, Грод подчеркнул, что усиление репрессивных мер в отношении крымскотатарских активистов требует ответных мер – ужесточения антироссийских санкций.«Нападки на крымскотатарских активистов российскими спецслужбами в оккупированном Крыму свидетельствуют о необходимости немедленного применения Канадой широких санкций против российских чиновников, ответственных за нарушение прав человека», - заявил Грод. По его словам, имена этих людей установить легко – это сотрудники спецслужб, политики, прокуроры и судьи, и Канаде нужно уже открыто заявить о том, что российские оккупационные власти не могут остаться без наказания за свои преступления в Крыму.Напомним, что Канада была одной из первых стран, которая ввела антироссийские санкции весной 2014 года. Два дня назад в Крыму скончалась Веджие Кашке, ветеран национального движения крымскотатарского народа. Ей стало плохо во время задержания активистов в одном из кафе Симферополя. Женщина скончалась в скорой помощи, на которой ее везли в больницу.