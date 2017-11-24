Теракт у мечеті Єгипту: загинуло 200 осіб

У північній частині Синайського півострова Єгипту у одній із мечетей пролунав вибух, внаслідок чого загинуло щонайменше дві сотні осіб, поранення отримали мінімум сто тридцять осіб. Як інформує replyua.net, таку інформацію розповсюдив телеканал Sky News, посилаючись на інформацію місцевих засобів масової інформації.
У відповідності до даних Bloomberg, напад спрямовувався проти людей, котрі зібралися на традиційну для п’ятниці молитву в мечеті в населеному пункті Рауда. Наблизившись до будівлі на позашляховиках, зловмисники кинули вибуховий пристрій, а потім почали стріляти по людям, котрі вибігали з мечеті. Один із чиновників на умовах анонімності заявив, що місцеві жителі вдалися до зброї, аби не дати можливості зловмисникам втекти, проте вони втекли, коли на місце прибули сили безпеки. Разом з цим, журналісти видання
Al Arabiya, посилаючись на джерела в Міністерстві охорони здоров'я, повідомили, що бойовики також обстрілювали машини автомобілі допомоги, котрі прибувають за постраждалими.
За даними прес-служби Департаменту консульської служби МЗС України, наразі відомо, що українських громадян серед загиблих і постраждалих в результаті нападу на мечеть немає.