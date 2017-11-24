Француз показал, как он выглядит после годовой диеты на просроченных продуктах

Батист Дюбанше, гражданин Франции, почти целый год в одиночку переплывал Атлантический океан, и все это время он питался исключительно просроченными продуктами, информирует replyua.net со ссылкой на Daily Mail. 29-летний француз потратил на путешествие из Парижа в Нью-Йорк десять месяцев, - сначала велосипедом в Испанию, потом он взял лодку с педальным приводом в Марокко и поплыл в Америку.
Из Майами он добирался до Нью-Йорка тоже на велосипеде. Дюбанше заявил, что хотел доказать всем людям, что они зря выбрасывают продукты с истекшим сроком годности – в поездке он питался медом, произведенным 50 лет назад, и чечевицей, у которой истек срок годности почти год назад.
Француз считает, что просроченные продукты можно замораживать, а потом высушивать в вакууме, и они не потеряют своих ценных свойств. На сыпучих и зерновых продуктах, по мнению путешественника, производитель вообще не должен указывать сроки хранения. Впрочем, после поездки Дюбанше признался, что соскучился по вкусу свежеприготовленной пиццы и обязательно закажет себе что-нибудь вкусное.