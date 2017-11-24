В Южной Америке обнаружили уникального синего паука

Зоолог Эндрю Снайдер, работающий в университете штата Миссисипи, путешествуя по Южной Америке, обнаружил в лесах Гайаны неизвестный вид тарантула – паука отличает от «сородичей» цвет – он ярко-синий, передает replyua.net со ссылкой на научные издания.
«В ту ночь свет моего фонарика отразился от чего-то синего и блестящего внутри гниющего пня. Сначала я подумал, что это просто отблеск глаз паука, но что-то было не так и это заставило меня вернуться. Я сразу понял, что паук отличается от любого вида, который встречался мне раньше», - объяснил Снайдер. По его словам, позже он нашел и другие отверстия, в которых жил найденный паук. Ученый предполагает, что этот вид тарантула не может жить в одиночестве, и, скорее всего, «заводит семью».
Два года назад ученые уже делали заявление о том, что тарантулы синего цвета действительно существуют. Однако почему эволюция привела к смене окраски, ученые пока сказать не могут. Ранее синих пауков зоологи находили в Венесуэле и Юго-Восточной Азии.