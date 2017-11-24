Пономарь: «Пятница – важный день для Украины»

На календаре уже пятница, и на десерт этой недели – несколько важных новостей. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет обозреватель Олег Пономарь.
По его словам, сегодня нас ожидают два очень важных события – президент Петр Порошенко встретится с Йенсом Столтенбергом, генсеком НАТО, а также в пятницу пройдет саммит Восточного партнерства. «Хотя ВИП ЕС еще не утвержден, но первая ласточка в его рамках уже есть: Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и агропромхолдинг «Астарта» вчера подписали в Брюсселе кредитное соглашение на 37 миллионов евро. Готовимся к зиме: четвертое судно с углем из США для Центрэнерго прибыло в Украину», - пишет Пономарь.
Также, по его словам, накануне генсек альянса заявил азербайджанскому президенту о том, что НАТО приглашает Азербайджан к расширению реформ в сфере безопасности, а также призывает воспользоваться программой альянса по увеличению прозрачности. «Переведу на человеческий язык - следуйте примеру Украины и Грузии, России скоро будет не до вас», - добавил обозреватель.