Россия и Иран отговорили Курдистан от независимости

«Роснефть» заключает крупнейшие контракты с курдами, при этом Турция спокойно соглашается пропускать их нефть через свою территорию. Это означает, что России удалось уговорить верхушку курдов отказаться от самостоятельного государства, а Иран видимо будет уговаривать иракскую верхушку возвратить Курдистану полную автономию и не посягать на их завоевания. Как передает replyua.net, такое мнение в своем блоге выразил израильский политический обозреватель Соломон Манн.
По его словам, таким образом, Россия надеется дезавуировать курдскую угрозу и разорвать их связи с США, которые де факто предали курдов, встав на сторону Ирака.
Соломон Манн отмечает, что, с другой стороны, Иран и Россия показывают Ираку «кто в доме хозяин», держа в кармане козырных курдов и дезавуируя наметившееся сближение Ирака и суннитского блока, поддерживаемого отчасти США, хотя США, в этой ситуации доказал в очередной раз, что он союзник лукавый и пляшет «и нашим и вашим». «Во всем этом хрупком равновесии весьма велика роль Израиля. Курдская верхушка не оправдала доверия Израиля и Иерусалим с легкостью отдал их русским, как незадолго до этого по просьбе Барзани отдал их американцам», – отметил эксперт.