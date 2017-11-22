В Тбилиси проводят антитеррористическую операцию

Журналисты издания Новости Грузии сообщили о том, что сегодня в грузинской столице при участии службы государственной безопасности (СГБ) проводится контртеррористическая операция, передает replyua.net. Отмечается, что сотрудники спецслужб пытаются задержать двух граждан иностранных государств. Их подозревают в связях с террористическими организациями. Начало операции припало на ночь, и она продолжается до сих пор.
В настоящее время известно, что местом пребывания подозреваемых является жилой дом на улице Габриэла Салоса в Исанском районе. Примернр в 10:30 в доме произошел взрыв, а из окон одной из квартир повалил густой дым. Также всю ночь были слышны взрывы гранат и выстрелы.
Вход в здание был заблокирован сотрудниками спецслужб, проведена эвакуация жителей квартала. Среди спецназовцев не обошлось без потерь – один боец умер из-за полученных ранений в голову. Есть также информация еще о двух раненых, хотя официально эта информация не была подтверждена. Телекомпания Рустави 2 сообщила о выставленном на улицу бронированном автомобиле Кобра. Полицейские попросили жителей уехать из района.