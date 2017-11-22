В сети показали огромный айсберг, отколовшийся от ледника Ларсена

В июле этого года от ледника Ларсена в Антарктиде откололся огромный ледник, и ученые продолжают его изучать. Как сообщает replyua.net, ученым удалось сделать несколько снимков айсберга, площадь которого достигает шести тысяч квадратных километров и составляет около десяти процентов от всего ледника.
Снимки были обнародованы сотрудниками американского космического агентства НАСА, и в настоящий момент специалисты агентства изучают взаимодействие между айсбергом и океаном. «Меня предупредили, что я увижу гигантский айсберг, размером со штат Делавэр, и все же я оказалась не готова к такому великолепному зрелищу, когда впервые увидела его с воздуха. Большая часть айсбергов, которые мне доводилось видеть раньше, были относительно небольшими, а над поверхностью океана торчала лишь их малая часть. В случае же с A-68A размеры оказались такими гигантскими, что он напоминает собой самостоятельный ледниковый шельф», - рассказала Кэтрин Хэнсон, одна из участниц увлекательной экспедиции к айсбергу.
Также ученые заявили, что в настоящий момент внимательно следят за траекторией движения айсберга, поскольку он может представлять опасность для кораблей.