Пономарь: «План Маршалла получит новое название»

На календаре уже среда, и сегодня имеется несколько важных новостей. Как передает replyua.net, об этом обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Фейсбуке.
«К пятничному Саммиту Восточного партнерства: ЕС просит План Маршалла для Украины называть другим названием, так как есть разница. План Маршалла - это был очень масштабный (для всей Западной Европы практически) и очень чрезвычайный (полностью разрушенная войной экономика Европы) план, а относительно Украины идет речь о масштабных инвестициях в растущую экономику. Поэтому привыкаем к новому названию - Внешний инвестиционный План (ВИП) ЕС», - отмечает обозреватель. Также, по его словам, уже в феврале Министерство финансов США выпустит репорт о всех приближенных к российскому президенту кошельках, и испытание в тестовом режиме стартовало накануне, - олигарха Керимова задержали во Франции из-за неуплаты налогов.
«Украина достигла существенного прогресса, поднявшись почти вдвое в рейтинге простоты уплаты налогов - с 84-й на 43-ю позицию среди 190 стран-участниц по результатам 2016 года», - добавил эксперт.