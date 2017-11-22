На Бали началось извержение одного из самых мощных вулканов в мире

На острове Бали началось извержение одного из крупнейших вулканов в мире – Агунга. Как передает replyua.net со ссылкой на местные источники, это зрелище одновременно и завораживает, и пугает – столп дыма сейчас поднимается на высоту до семисот метров.
В местной службе по ликвидации стихийных бедствий рассказали о том, что заранее предупредили туристов и местных жителей об опасности. Специалисты подчеркнули, что наблюдать за извержением не запрещается, но делать это нужно только на безопасном расстоянии – не менее 5,5 километров. Высота вулкана Агунг составляет 3142 метра, диаметр кратера — 520 на 375 метров. Он является высшей точкой острова и считается священной горой у местных жителей. Эксперты прогнозировали извержение вулкана намного раньше – еще в сентябре с острова были экстренно эвакуированы более сорока тысяч человек.
В этом году Агунг уже не первый раз пугает жителей Бали – повышенная активность сначала была зафиксирована в августе, потом она пошла на спад, но вулкан снова активизировался во второй половине сентября. Тогда губернатор Бали заявил о том, что жители и власти острова должны быть готовыми к самым страшным последствиям. «Мы можем сообщить жителям Бали и всему миру, что мы готовы встретить худшее, хотя мы надеемся, что этого не произойдет», - заявлял ранее губернатор.