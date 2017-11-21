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В мире появился электромобиль с самым низким ценовым рекордом

В мире появился электромобиль с самым низким ценовым рекордом
Городской электромобиль начальной стоимостью всего 16 тысяч евро спроектирован и уже построен в Германии на базе Рейн-Вестфальской высшей технической школы в Аахене. Сейчас строится цех по выпуску таких машин и вполне вероятно, что один из автогигантов захочет купить этот старт-ап. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на израильского блогера Соломон Манна.

Он отмечает, что на самом деле – это отличное решение для Германии для среднего класса, где в пределах города расстояние составляют по 20-60 км в день всю неделю – перемещения от работы до дома через супермаркет или паб – сравнительно небольшие даже для пригородов. Предельная скорость электромобиля – 120 км. Зато ускоряется автомобиль по-спортивному всего за каких-то 5,7 секунд до 50 км/час и доставляет большое довольствие от вождения, уверяют создатели сити-кара.

Ученые, которые проектировали электромобиль отмечают, что 130 километров между двумя зарядками – вполне хватает. Учитывая, что электровелосипед стоит сейчас 2,5-9 тысяч евро, 16 тысяч евро для электромобиля – вовсе не заоблачная цена, доступная любому рабочему, получающему по 2-4 тысячи евро зарплаты в месяц.
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