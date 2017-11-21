Парламент Канады почтил память жертв Голодомора в Украине

В Оттаве, в канадском федеральном парламенте, прошло официальное мероприятие, посвященное годовщине Голодомора в Украине, передает replyua.net со ссылкой на Укринформ. На мероприятие были приглашены представители украинской общины в Канаде, а также члены правительства Канады.
Среди высокопоставленных гостей мероприятия был и Харджит Саджан, министр обороны, выступивший с речью. Саджан подчеркнул, что в Канаде живет много украинцев, которые внесли серьезный вклад в развитие его страны, а такая трагедия, как Голодомор, больше никогда не должна повториться. Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко поблагодарил канадцев за сохранение украинского культурного наследия. Он напомнил, что первый в мире памятник жертвам Голодомора был установлен в канадской провинции Альберта за 30 лет до того, как подобный монумент появился в Киеве.
Напомним, что девять лет назад Канада стала первым государством в мире, которое признало Голодомор геноцидом украинского народа. Позже Голодомор был признан геноцидом такими странами, как США, Венгрия, Португалия, Польша, Перу, Парагвай, Мексика, Латвия, Колумбия, Литва, Эстония, Эквадор, Грузия, Ватикан и Австралия.