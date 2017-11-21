Пономарь: «В Польше предъявлены новые обвинения Туску»

На своей странице в Фейсбуке известный обозреватель Олег Пономарь прокомментировал главные новости этого вторника, информирует replyua.net.
«Новостей немного. Ответный удар: правительство Польши обвинило Туска в нападках на себя. «Уставшая» Европа: Евросоюз продлил мандат Консультативной миссии в Украине до 31 мая 2019 года и утвердил бюджет в 32 миллиона евро на следующие 18 месяцев», - пишет Пономарь. Также, по его словам, авиакомпания Wizz Air объявила о новом рейсе в следующем году – Львов-Лондон, и в обе стороны цена на билет будет стартовать от тридцати евро. По словам Пономаря, Украина уже подготовилась к зиме, и накануне в страну прибыла еще одна большая партия угля из Соединенных Штатов.
Также Олег Пономарь поблагодарил своих подписчиков за комментарии к вчерашнему посту, в котором он писал об Александре Лукашенко и Беларуси, а также об отношениях между Украиной и Беларусью.