Ученые: в 2018 году резко возрастет количество землетрясений

Специалисты из Соединенных Штатов выступили на ежегодной встрече Американского геологического общества и заявили о том, что в следующем году на Земле резко возрастет количество землетрясений, информирует replyua.net со ссылкой на The Guardian.
По словам ученых из США, сейсмическая активность на планете увеличится из-за снижения скорости вращения Земли, но в то же время исследователи отмечают, что так и не смогли выяснить причину такой взаимосвязи. Специалисты из Университета Монтаны и Колорадского университета на протяжении длительного времени изучали периодичность землетрясений в прошлом веке и пришли к выводу, что в ближайшие месяцы сейсмоактивность усилится. Эксперты установили, что в период замедления вращения планеты число мощных землетрясений увеличивалось почти в два раза.
Ученые заявили, что в следующем году могут произойти около 20 землетрясений магнитудой выше 7. Исследователи при этом подчеркнули, что наибольшее количество сильнейших землетрясений может произойти в тропических регионах, где расположены самые густонаселенные мегаполисы. По оценкам ученых, пострадать могут около миллиарда человек.