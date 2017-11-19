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Франция ищет союза со страной, которую столько десятилетий высокомерно игнорировала, – эксперт

Франция ищет союза со страной, которую столько десятилетий высокомерно игнорировала, – эксперт
Президент Франции Эммануэль Макрон, после обстоятельного разговора с премьером Ливана Саадом Харири, который прибыл к нему вчера из Саудовской Аравии, сразу позвонил премьеру Израиля Биньямин Нетаниягу и после короткой беседы пригласил его на встречу в Париж. Главы государств договорились в ближайшее время снова созвониться, чтобы согласовать подробности визита. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге сообщает израильский политический эксперт Соломон Манн.

По его словам, Ливан находится в сфере большого интереса Франции, как бывшая колония и подмандатная территория. Когда-то были счастливые времена: Ливан называли «кедровым раем», туризм приносил гигантские доходы, сопоставимые с французской Ривьерой, а Бейрут называли «маленьким Парижем» за сходство центра города с уютным Монмартром. Практически вся страна говорила по-французски, в Бейрут летали парижские самолеты, регулярно отправлялся из Марселя паром. После мусульманского мятежа Ливан будто выгорел. Совместными усилиями СССР и Сирии страна превратилась в горящую «помойку», где безраздельно властвовали мусульманские террористы – то суннитская Аль-Мустакбаль, то шиитская Амаль, постепенно вливающаяся в Хизбаллу.

Эксперт отмечает, что Франция заинтересована проникнуть снова на Ближний Восток, тем более, что Европа полностью потеряла всякий выход в этот регион, несмотря на все старания. Макрону срочно нужна политическая победа за рубежом, чтобы сплотить тщеславных французов для реформ внутри Франции. Поскольку «контрольный пакет» Ближнего Востока сегодня поделен между Россией и Израилем, вполне логично, что Франция ищет если уж не покровительства, то союза со страной, которую столько десятилетий высокомерно игнорировала.
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